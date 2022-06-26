奈及利亞政壇大咖艾克·埃克韋馬杜（Ike Ekweremadu）與妻子涉嫌將一名未滿18歲的少年帶往英國，執行器官「強摘」手術，理由竟是為了搶救罹患重病的愛女。目前受害者正在醫院休養，這對夫妻23日被依侵害生命權出庭受審。

綜合《華郵》、《每日郵報》及BBC報導，埃克韋馬杜夫妻為了治療患有腎衰竭的寶貝女兒，才會密謀走私未成年少年，非法送至英國進行強摘器官手術。蘇格蘭當局沒有交代被害者的年齡，以及這對夫妻落網地點，推測是在倫敦希斯洛機場 (Heathrow Airport)附近。

60歲的埃克韋馬杜原先是名王牌律師，2003年踏入政壇至今已19年，期間坐穩四屆民主黨籍參議員寶座，可以說是該國家喻戶曉的政治人物之一。與小5歲的妻子恩萬內卡(Nwanneka Ekweremadu)育有4名孩子，據悉身為醫師的她，也是奈及利亞小有名氣的公眾人物。

根據艾克·埃克韋馬杜近期在推特發布的消息來看，他已經在英國至少待了兩週的時間，期間還以教授身分出席林肯大學（University of Lincoln）舉辦的講座。

It was a pleasure and an honour to receive a letter of appointment by the University of Lincoln, UK, as Visiting Professor of Corporate and International Linkages. I also got a highly treasured gift - a copy of the Magna Carta. It was created in 1215, about 807 years ago. pic.twitter.com/cOdGWz00po — Ike Ekweremadu (@iamekweremadu) June 12, 2022

消息曝光後引起奈及利亞人民持兩派立場，有部分人認為這家庭面臨窮途末路才會鋌而走險，還有自願者被他們的做法感動，主動提出「無條件器捐」的要求。他說，「她快死了，我必須就她的命…」