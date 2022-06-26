creammm.t品牌原創藝術甜點「三溫糖蝴蝶酥」，使用日本三溫糖，烘托法國奶油與小麥麵粉香氣。（creammm.t提供）

「蝴蝶酥」是法式經典小甜點，人文藝術甜點品牌creammm.t，唯一的常溫甜點「三溫糖蝴蝶酥」自推出以來深受許多饕客喜愛，首度跨界結合VWI by CHADWANG，新推「蝴蝶酥咖啡濾泡包禮盒」，延伸「分享、藝術、原創」品牌精神。

品牌創辦人暨主廚Hannes表示：「蝴蝶酥的成份只有麵粉、奶油、糖、鹽、水，但製作流程卻是不斷地重複及等待。特別是『烤焙』階段，烘烤的不夠透，蝴蝶酥吃起來會奶味偏重，糖的焦糖化程度稍微過頭，又容易產生苦味。因此，恰到好處的烘烤時間與技法，是美味的關鍵。」另外，「這次與VWI by CHADWANG的合作，不論在選豆、品牌風格及包裝呈現上，都與creammm.t非常契合，相信能夠讓消費者有很棒的甜點體驗。」

品牌在禮盒的左上角設計了手持大小的防油紙袋，增添蝴蝶酥的食用趣味。Hannes表示，當主人與家人、朋友或客戶分享禮盒時，可以將蝴蝶酥細心的用專屬的防油紙包起，擺放在盤上，這樣的設計不但減少蝴蝶酥與空氣的裸露接觸，品嚐時也能多一層防護，希望收到這份禮盒的人，充分感受到贈禮人的暖意與拆禮的驚喜。

creammm.t x VWI by CHADWANG聯名「蝴蝶酥咖啡濾泡包」禮盒，售價490元。27日至7月10日間前往VWI by CHADWANG門市選用任一款咖啡，現場即提供一份三溫糖蝴蝶酥免費品嚐。