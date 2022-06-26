基隆市區交通恐將再受衝擊！基隆市政府自去年重建跨越旭川河的忠二、忠三橋後，連結忠四路及仁五路的仁愛橋也已完成發包，預計將於明年農曆年後封橋施工，屆時恐將嚴重影響基隆市區交通。

基隆市政府工務處2020年就打算改建仁愛橋，當時基隆市府向中央爭取到6000萬元的補助，但原本為擔心過度衝擊交通，打算採「半半施工」，也就是一半封閉施工、一半開放通行，但歷經四次流標，工法改採全封閉施工，預算也追加至7700萬元，才在日前順利發包。

工務處養護工程科長簡翊哲表示，為擔心影響農曆春節期間，民眾採買及商家生意，仁愛橋改建工程預計將於2023年農曆年後施工。另一方面，目前仍在施工中的忠二橋及忠三橋改建工程，則預計將於10月底完工通車。

由於旭川河兩側分別是仁愛市長及崁仔頂漁市場，去年農曆春節期間，市府為減少對交通衝擊，特地撤除車道圍籬，恢復愛一路的交通，以便民眾採買及商家生意。

工務處表示，仁愛橋改建工程施工期預計長達9個月。由於忠四路的車流量較忠二路及忠三路為高，一般預料將對明年的市區交通造成重大衝擊。工務處也指出，施工期間，將導引中山高車流，在駛出大業隧道後，分別接西岸高架橋、中正高架橋，或直行孝二路進入市區，公車處也將配合調整部分路線。