台南市南區1名陳姓國小女童26日上午8時許騎腳踏車經過文南路與建南路口時，突遭1名壯碩男子莫名從頭部猛踹一腳，失聲尖叫，陳母見狀上前制止也遭毆傷，幸一群熱心路人出面將其制伏報警，事後發現這莽漢竟是現役憲兵，因爛醉失控傷人，警方依照傷害罪嫌將安姓男子移送台南地檢書偵辦。

25歲安男是個職業憲兵，25日晚間放假逢友人聚會，一群人從26日凌晨徹夜喝酒續攤到上午8時許，散會後他原本打算搭計程車返家，中途還因不勝酒力跌倒，導致渾身受傷，行經文南路與建南路口時，早已爛醉失神的他，莫名出腳踹向正騎著腳踏車的陳姓女童。

陳女被襲擊失聲尖叫，陳母見狀上前制止也遭攻擊，幸好路人聞聲趕到，一群人將他制伏，陳母與女童遭隨機攻擊，嚇得驚魂未定「還以為小燈泡事件翻版」。

安男被大夥制伏後，透露身份竟是1名職業憲兵，警方到場後，見他已喝到爛醉如泥，將他帶回警所，直到回復神智，他才供稱已醉到完全不記得做了什麼，對犯案感到懊悔。全案依傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法將安男移送台南地檢署偵辦。

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