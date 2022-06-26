女星李妍憬日前向謎片導演好友圤智雨喊話要當AV女優，後來澄清只敢當徵選AV男優的評審；不過圤智雨昨（25日）突宣布下週要曝光李妍憬的AV計劃，讓李妍憬留言回嗆：「發表個鬼啦，請先討論好嗎？我也有我自己的行程⋯」，引起熱議。

圤智雨最近常在臉書公開談論李妍憬，先是曬出她的今昔體型對比照，狠酸：「以前女神，現在豬神」，接著再公開李妍憬傳給他的性感床照，表示：「我用吐槽之力讓李妍憬變瘦了」，讓話題不斷；事隔2天，圤智雨再自爆跟李妍憬認識長達15年，但雙方來電的時刻總對不上，「我喜歡她時她不喜歡我，她喜歡我時我不喜歡她，不禁想問如果跟她結婚的話，我會不會被她用馬靴打呀？怕怕」最後，圤智雨無預警表示下周要公開李妍憬的AV計劃，並上傳她的露溝清涼照，再度製造新的話題。

此篇文章發布沒多久，就釣出李妍憬本人來留言，她打臉圤智雨：「你吃飽太閒覺得我新聞太少是不是，發表個鬼啦，請先討論好嗎？我也有我自己的行程⋯」讓圤智雨困惑地回應：「剛不是跟妳講過了，妳不是說ok？」不過李妍憬沒有再接話，只有澄清：「我沒有主動喜歡你（圤智雨），是你先前告訴我」，被圤智雨反問：「被動也是喜歡不是嗎？妳看妳微信給我的對話！」

李妍憬沉默約一個多小時，突然在臉書粉絲團發文：「戲引子 圤智雨你有做過什麼來討我歡心？以前合作我有付錢歐！」暗指對方嘴巴說喜歡她，但都沒有付出行動過，還忍心傷害她；接著列出9點反酸圤智雨，分別為「說我兇，就算脾氣好全世界也不會覺得我脾氣好」、「說我老胖豬，感謝你燃起我瘦身的動力，畢竟我跟你打賭過」、「你笑著覺得很懂我的時候，我都有跟你說你不懂」、「我跟你曾經有好好聊過，你不喜歡喝酒、抽菸的女生」、「經濟能力我也比你好」、「你說你怕我，怕我幹嘛還要放這種話」、「你自己胖成這樣髮際線都高到了天邊，還天天評論人」、「我是打賭王，我曾經說過一句話，你會求我的」、「我不敢愛你也是你說的」。

最後，李妍憬笑說應該跟圤智雨槓上了，「你損我的時候有想過我感受嗎？亦敵亦友！我討厭隔空喊話的人」，而截稿之前圤智雨未再回應。