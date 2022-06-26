CoCo都可與《Garena 傳說對決》聯名推出造型杯身及資料夾。（CoCo都可提供）

手搖飲品牌看準炎熱夏季，不只推新品也推活動，「TEA TOP第一味」27日起限時3天放送杏福系列第二杯半價優惠；CoCo都可則與《Garena 傳說對決》跨界聯名，首波亮相三款造型人氣角色杯身；27日起至7月24日只要到「CoCo都可訂」線上點單，喝超人氣商品「星空葡萄」加碼送造型A4資料夾。

TEA TOP第一味「杏福是鮮奶茶」主打喝的甜點，將飲品與甜點完美融合，因真材實料又耗時費工，每日每間店限量50杯。該品項特別選用「台東初鹿小農鮮奶」調製，杏仁味淡香不刺鼻，再加入滑嫩不甜膩的「杏福鮮奶酪」，訴求口感滑順，大杯售價70元、中杯售價60元。

CoCo都可則讓《Garena 傳說對決》人氣角色銀晝、綺蘿、圖倫及貂蟬穿上CoCo制服！消費者於27日起線上點單「星空葡萄」立馬送獨家造型A4資料夾，數量有限送完為止。「CoCoX傳說」聯名杯身同樣登場，打頭陣的共有三個組合，第一個組合為「百香雙響炮」和「圖倫」；第二則是「珍珠奶茶」和「銀晝」；第三是「星空葡萄」X「綺蘿」，更多聯名訊息可關注CoCo Line官方帳號。