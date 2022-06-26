台灣房價近年走高，不少人趁勢賣屋大賺一筆，不過一名網友表示，家人20年前投資500萬元買透天厝，最近售出後讓他覺得投報率不佳，甚至有點小賠，引起網友討論房屋位置很重要，還有人點出閒置才是最大錯誤。

原PO日前在PTT房屋板發文表示，我家人投資房地產根本都沒有賺到，二十年前買下一間透天500萬，直到最近才以700萬賣掉，扣掉繳出去的利息，說不定還小賠一點點，表明是10年前有受農舍政策影響房價，直到現在才回到當初買的價格。

看到別人投資房產都能大賺，讓原PO十分不解，「像我家這樣的情況很常見嗎？怎麼就我家在賠？該不會只有買重劃區的才賺吧？」

不少網友紛紛點出問題，「買在哪裡？現在市區20年透天隨便都破千」、「鄉鎮跟城市之間，你投資地點不對，為何你會想到賺？」、「買農地會賠錢？當初買太高了？」、「之前買500現在才700真的非常扯」、「賠錢例子也很好找啊」、「考慮通膨，20幾年前買的有一些地區沒賺沒錯」。

也有不少人點出買屋後不自住又不出租，才是重大損失，「20年不出租怪誰」、「算一下沒房租屋20年，這樣賠還是賺，如果閒置沒住，那...可惜了」、「這20年你們有自住的話省下的房租算賺、有收租算賺，沒有的話…真的沒賺」。