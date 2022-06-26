新光三越台南新天地「PEANUTS花生漫畫關愛巡迴展」大扭蛋校車造型扭蛋機。（新光三越提供）

遠東巨城今夏特別規劃大型「Big City兒童故事節」系列活動。（遠東巨城提供）

台灣人氣插畫家「鯊魚先生」全台首場限定快閃於遠東巨城5F。（遠東巨城提供）

新光三越桃園站前2022「是誰切洋蔥」巡迴展即起至7月10日登場。（新光三越提供）

歡樂暑假到，桃竹、台南地區百貨特展陸續登場，今夏特別鎖定親子客層，包括台南史奴比巡迴展、桃園「是誰切洋蔥」在地藝術展，及新竹大型兒童故事節活動等，並帶來眾多熱銷商品與限定周邊，適合全家大小同樂收藏。

「PEANUTS花生漫畫關愛巡迴展」最終場來到新光三越台南新天地，讓粉絲置身史努比可愛世界，內部特別設置史努比大型公仔，並打造科技感的絢麗星光牆，是不容錯過的網美打卡點，還有必拍的「校車造型大扭蛋」，300元可玩一次，最大獎是史努比JOE COOL木紋公仔，原價2680元；另有販售台南場限定色的史努比公仔，全球限量每色500隻，展期即起至8月30日止。

新竹Big City遠東巨城購物中心今夏規劃大型「Big City兒童故事節」，7月2日、3日、9日推出比手畫腳猜一猜的阿Mall同樂會；7月10日、16日、17日分別有說故事媽媽們帶來導讀時光等；7月23日更將上演如果兒童劇團獨創戲劇「皇后的新衣」。此外，有北海道冰淇淋之神美譽的「CREMIA」，全台首次快閃就於7月1日起在巨城5F登場，還有人氣插畫家「鯊魚先生」全台首場快閃店，推出眾多獨家商品。

新光三越2022年「是誰切洋蔥」巡迴展，即起於桃園站前店10樓展開，展出7位大師文創作品，包括國寶級春仔花藝術家施麗梅、三昧堂創意木偶團隊、視覺藝術家劉致宏、紙漿藝術家廖麗華等人。