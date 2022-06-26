移民署金門縣服務站今天下午邀請新住民在中醫師卓掌晞指導下學作中藥香包，進一步推動落實防疫新生活。（移民署提供）

生活上一些小巧思，讓日常防疫獲得適度紓壓。（移民署提供）

防疫大家一起來！金門新住民朋友開心學作中藥香包。（移民署提供）

新冠肺炎疫情打亂日常生活，更阻滯很多人返鄉探親的路，移民署金門縣服務站今天下午邀請新住民在中醫師卓掌晞指導下學作中藥香包，進一步推動落實防疫新生活。

卓醫師表示，疫情打亂日常生活步調，也帶給大家一些不安與壓力，長期累積疲勞很容易造成身心失衡，疫情期間更要特別留意及適度紓壓，只要透過小巧思，利用容易取得的天然中藥材，就可以製作氣味芳香的小香包，不但可以去除異味、濕氣、還可以達到驅蟲、清心醒腦的功能。

來自越南的小紅與女兒說，沒想到中藥材可以製成香包，佩戴自己製作的可愛小香包，聞到濃濃的中藥香，特別有安全感。卓醫師也與新住民分享健康保健常識，現場交流互動十分活絡。

金門縣服務站除簡介各國防疫現況與趨勢外，也宣導「外來人口在臺生活諮詢服務熱線自7月1日起改為1990」、「新式外來人口統一證號」及「多元支付輕鬆付」等資訊，透過輕鬆歡樂的方式，讓新住民朋友瞭解政府的最新法令政策。

站主任廖蔚蘭呼籲新住民朋友持續做好防疫措施，共同鼓勵逾期停(居)留外來人口安心接種公費疫苗。相關資訊可洽詢金門縣服務站082-323695。