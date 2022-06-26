男裝Mickey ＆ Friends UT印花T恤(短袖)，590元。（UNIQLO提供）

UNIQLO挑選東西方經典卡通動漫之作，推出今夏必入手的四大UT系列，包含與爆紅動漫《SPYxFAMILY間諜家家酒》首次推出的聯名款，27日起正式開賣。此次合作以關鍵角色的黑暗面與光明面為設計靈感，590元就可把喜愛角色穿上身，就連隨時被做哏圖的安妮亞經典表情也成為亮點。

另外，皮克斯動畫工作室創造出許多經典之作，如「玩具總動員」、「怪獸電力公司」、「天外奇蹟」等，「PIXAR COLLECTION UT」系列運用塗鴉、手繪草圖和概念藝術方式來設計呈現經典片段。

由美國洛杉磯的藝術家Steven Harrington所打造的「Mickey ＆amp; Friends UT系列」，從獨特的角度描繪出米奇與他的好朋友，整體設計呼應藝術家的加州背景，加入許多如棕櫚樹、墨鏡等滿滿度假氛圍的陽光風情。

深受全球動漫迷喜愛的《美少女戰士》系列，自1991年連載後開始席捲全球，於今年邁入30週年之際，首次合作推出動畫聯名，以原創設計款UT歡慶紀念。