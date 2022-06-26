夏天一到，不少人喜歡將養樂多冷凍成冰沙，飯後再享用，就有女網友分享，將養樂多放入好市多科克蘭冰淇淋的空盒中再冰冷凍，不僅存放方便、不占空間，也不用擔心養樂多的容器因熱脹冷縮破裂，飲料流得到處都是，引來網友大讚，「生活智慧王就是你」。

一名女網友25日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，將養樂多放入好市多科克蘭冰淇淋的空盒中，蓋上蓋子直接拿去冷凍，就成了清涼可口的養樂多冰沙，「飯後來一罐，用小湯匙挖取吃冰，涼爽」。

她進一步表示，科克蘭冰淇淋空盒的高度、大小，正好可以放入12瓶養樂多，不僅存放方便，冰進冷凍庫也不會占用太大的空間，此外，因養樂多冰過後容器可能會膨脹，導致飲料流出來，因此放在空盒中也較容易清洗，不怕弄髒冷凍庫。

實用方法曝光，網友們紛紛大讚，「盒子真的很萬能」、「好實用的方法」、「生活智慧王就是你」、「裝的剛剛好，看得好療癒唷」、「強迫症患者覺得舒適」、「預防飲料流出來真的是重點啊！每次冰到流出來都被媽媽罵」。

也有網友好奇，為何不直接將12瓶養樂多到入空盒中，冰過後用挖的也相當方便？對此她回應，「一罐剛好，不要過量」。根據養樂多官網說明，因一瓶養樂多含有的「養樂多代田菌」，已足夠滿足人體每日正常需求，喝多了可能造成腸胃不適，因此建議每天飲用100ml（一瓶）即可。