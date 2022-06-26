為慶祝台灣師範大學百年校慶，校長吳正己率領23位教授、14位行政人員及63位學生，從台北和平校區百年古蹟前出發，歷經9天從西部至東部行經17縣市，今天（26日）下午帶著滿滿回憶，在笑淚交織中返抵校門。

最後一天預定里程數95公里，參與這次活動的百位師生一早從宜蘭礁溪出發，大家歸心似箭、加快速度，沿著東部海岸、台二丙線，經過舊草嶺隧道、新北市雙溪、石碇、木柵，最後到永福橋集結整隊，一行人浩浩蕩蕩回到學校，全國校友總會名譽理事長王金平也在環島地圖上，貼上最後一塊返回台北市的簽名拼圖，再由校長吳正己代表貼上校徽，百名師生也再次排字「NTNU 100」，空拍留下百年校慶難得的畫面。

參與活動的38位教授及職員平均年齡50多歲，今年65歲的校長吳正己，更是此次鐵騎成員中年紀最大者，和小他40多歲的學生同行，表現和活力絲毫不輸年輕人，他表示，此次單車環島不僅是挑戰極限，也期許參與師生在環島之旅中，實踐節能減碳永續概念，也對台灣各地有更深的認識，發揮「師大人」關懷社會精神，並沿途喚起各地「師大人」向心力，一同祝福台師大邁向百年里程碑。

「這趟騎得的很辛苦，第一天就累得不得了，不知能不能撐下去，每次攻頂都叫苦連天，但咬緊牙關衝過去，心情就無限暢快，因為我們不但響應了節能減碳環保永續，也熱血參與百年校慶歷史性的一刻！」台師大百年校慶環島鐵騎成員、資工系學生張心瑜感歎道，許多學生說，這趟環島旅程「真是棒透了」，活動沿途串聯各縣市校友會駐點快閃活動，都有數十位學長姐打氣加油，甚至每天補給飲料及物資，慰勞身心疲憊的師生，都讓大家感動至極。

台師大百年校慶鐵騎環島車隊6月26日凱旋返校，校長吳正己率領百位師生學生，從西部至東路行經17縣市完成壯舉。（台師大提供）

台師大百位師生完成騎自行車環島任務。（台師大提供）