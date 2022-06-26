雖然近來越來越多日本知名迴轉壽司品牌進駐台灣，仍有不少饕客選擇到平價實惠的爭鮮解決一餐，其中要價僅僅30元的鮭魚壽司更是吸引許多忠實粉絲。不過傳出爭鮮將在明（27）日調漲價錢，想要搶便宜的民眾可要把握最後時間！

一名自稱爭鮮旗下幹部的網友在Dcard發文表示，爭鮮的鮭魚壽司一直都是壽司界裡CP值最高的選擇，只要30元就可以吃到物超所值的新鮮鮭魚，不過由於不堪國際鮭魚價格飆漲，繼日前30元生魚片下架、改賣60元的厚切生魚片後，普通的鮭魚壽司也將於27日調漲到40元，「所以各位！今天是最後一天可以用30元吃到鮭魚壽司的時候了，把握機會吧，錯過不再！」

原PO也預告，在鮭魚壽司漲價的同時，也有部分品項下架、新品項上架，像是洋蔥燻鮭會直接下架，30元的半滿鮭魚卵壽司也將全面改為60元的全滿鮭魚卵壽司。而《中時新聞網》電訪爭鮮基隆店，店家表示不便回應，一切以總公司回覆為主。

對此，許多網友紛紛回應「鮭魚40塊我真的不會吃爭鮮欸」、「早該漲價了，犧牲品質維持利潤，越來越難吃」、「爭鮮60元的鮭魚很好吃耶」、「爭鮮還我外帶十元壽司QQ」，還有人貼出照片表示，「我已經在爭鮮吃一堆30元的鮭魚了」。