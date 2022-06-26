朱頭皮今在Legacy Taipei舉辦演唱會。（三川娛樂提供）

朱頭皮（左）邀好友趙一豪同台合唱。（三川娛樂提供）

朱頭皮（朱約信）為慶祝出道30年，今（26日）在Legacy Taipei舉辦演唱會，歷經31個年頭，他首次舉辦出道紀念演唱會，吸引逾500位歌迷同樂；朱頭皮近日不僅重返螢光幕前主持節目，更難得舉辦演唱會，一連送上超過18首曲目，56歲的他感動自己年過半百還有這麼多歌迷一起「逐家來起肖」（台語：大家一起瘋）陪伴。

朱頭皮發過11張專輯，曾以《傲骨人生》專輯拿下第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎。他今以《抓狂歌》專輯裡的〈民主阿草〉揭幕，歌詞是他大學時期參與街頭運動的寫照，感性表示：「如果沒有《抓狂歌》，沒有林強、沒有陳明章、沒有伍佰，我不會發唱片。」

朱頭皮接著演唱趙一豪的〈改變〉、〈土地在靠妖〉，以及1991年《辦桌》合輯中，將台語金曲〈望春風〉、〈雨夜花〉等延伸再造的朱式歌曲〈望花補夜〉，經典曲目加上新專輯《防疫清冰箱》，以出道青澀時期成長至今的音樂歷程，作為整場感恩紀念會演出歌序。