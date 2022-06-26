貨櫃海運巨頭馬士基上周示警，貨櫃運輸景氣可能在8月反轉，此話一出，台灣貨櫃三雄股價重挫，花旗接著把長榮海運目標價從160元砍到70元，未來三年的EPS分別是今年54.43元，明年38.7元，後年14.05元。財信傳媒董事長謝金河表示，花旗預測長榮這三年的EPS加起來也有107.18元，給70元的目標價實在有點低。

馬士基執行長Soren Skou説：經歷了兩年的大多頭行情，未來幾個月可能出現需求萎縮，供給增加的長鞭效應，貨櫃景氣最快可能8月出現反轉。

謝金河在臉書發文指出，在通膨升溫，聯準會帶頭加息，全球經濟出現衰退疑慮大增之際，馬士基執行長出來示警，立即對市場帶來巨大衝擊效應。先前拜登要求通過海運改革法，都沒有出現殺傷力。

「Soren Skou一句話示警，馬士基股價單周竟上漲3.45%，德國的赫伯羅特（HLAG）小漲0.23%，亞洲的商船三井跌2.1%、川崎汽船跌8.05%、日本郵船跌1.93%、南韓現代商船下跌10.74%，中國的中遠太平洋下跌8.77%、東方海外跌5.65%，顯示歐洲航商老神在在，亞洲航商受到影響比較大。」

上周長榮跌20.8元、跌幅17.41%；陽明跌21.2元、跌幅17.74%；萬海跌14.5元、跌幅11.07%，這三家貨櫃航運股跌幅排在世界前三名，顯然台灣投資人跑得最快。

在馬示基預告8月景氣反轉後，花旗接著開槍，花旗把長榮海運目標價從160元砍到70元，寫下外資圈看長榮新低目標價紀錄，陽明也從186砍到116元。

謝金河直言，看了花旗報告，長榮未來三年的EPS分別是今年54.43元，明年38.7元，後年14.05元，把這三年的EPS加起來也有107.18元，認為「這個70元的目標價實在有點低」。

將今年全球貨櫃航運股的股價做比較，結果發現，今年跌最慘的是萬海航運、下跌37.87%；第二名是中遠太平洋、下跌30.26%；長榮跌29.25%第三；馬士基跌29.02%，排名第四；再往後是陽明跌14.15%；現代商船跌11.72%。而表現最好的是東方海外，配了很高的股息，還有7.96%的漲幅，日本三大航商也表現不錯，今年都上漲，其中商船三井上漲8.33%，川崎汽船上漲2.6%，日本郵船平盤。

謝金河說，台灣的貨櫃三雄在馬士基示警後，不約而同全趴下，可以看出台灣投資人的反應十分強烈。他強調，「未來世界會像極端變化的氣候，景氣的波動、轉折和變化都會比過去更難拿捏。」