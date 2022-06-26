菲比（左起）、派翠克、張琳、方婷體驗室內衝浪。（東森提供）

EBC噪咖網路節目《小姐不藏私》最新一集中，派翠克與菲比、張琳、方婷一起去體驗室內衝浪，沒想到室內衝浪難度完全不輸真的衝浪，讓他們直呼超級挑戰。方婷興奮表示自己很愛潛水，不但有自潛、深潛等證照，還曾因戴面鏡潛水一天下來，半張臉曬黑，錄影時被嘲笑像長鬍子，讓她哭笑不得。

派翠克更透露他曾是救生員，是在他17歲暑假時去考的，「因為考救生員的地方就在我家附近，我媽就叫我去考，所以我整個暑假都泡在泳池裡面。但因為我當時才17歲，所以我的證照上還蓋了『未滿18嚴禁打工』，所以我那張證照根本都沒用過。」菲比一聽還吐槽問：「那泳池的水是不是沒有很深？」派翠克打趣回應：「不會太深不然我會滅頂…怎麼可能啦！我就是救生員我還滅頂！」一臉無言的模樣引全場爆笑。

得知要體驗衝浪後，菲比表示自己不會游泳，甚至連換氣都不會，所以她其實蠻緊張的。眾人還虧她要小心不能撞到臉，不然花錢做的鼻子就毀了，她還一臉真摯的跟方婷討論如果浪太大鼻子會不會歪掉。衝浪時菲比更是害怕到各種顏藝，臉部管理頻頻失控，表情醜到連派翠克都看不下去，大喊提醒她要注意表情。連教練都忍不住說她表情好恐怖，有種被罵的感覺。

張琳則是被浪沖到妝完全花掉，不斷崩潰喊：「我的眉毛離家出走了，跟板子一起被沖走了啦！」結果衝浪時表現超好的方婷，才剛被全場讚嘆正得意，沒想到一走下來就慘滑大摔，站她身後的教練都被嚇到跳起來，張琳更笑到差點流淚。派翠克笑說「她本來還一臉囂張地走回來，但下一秒就摔了個狗吃屎，我真的笑到尿差點滴出來。」