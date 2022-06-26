台中市高中以下學校目前「停課不停學」措施至6月30日，公幼暫停實體課程，私幼開放與家長協商後自行決定停課與否。副市長令狐榮達26日於疫情線上記者會表示，隨著疫情趨緩，疫苗覆蓋率穩定提高，台中市即將「有條件」進行實體課程，進入暑假期間，國中及高中7月1日起、國小及公立幼兒園7月18日起「有條件」開放實體課程及活動；教育局已擬定防疫指引，請各校務必遵守，市府也會督導學校做好防疫措施，將同時兼顧學生學習的權益。

教育局長楊振昇說，教育局今日公布校園暑期活動相關防疫指引，包含各校暑假期間的暑期輔導、學習扶助、學生營隊活動、社團、各類型學生團隊訓練，以半天辦理為原則，避免在校脫口罩用餐；參加暑假各項課程或活動應取得家長同意書，應尊重學生參與意願，不得強迫參加。

楊振昇表示，教育局考量部分活動佩戴口罩不易進行，因此師生於從事運動、歌唱、音樂吹奏、舞蹈類活動時，如師生無呼吸道相關症狀、能保持社交距離且維持活動空間通風下，得不佩戴口罩，但於活動前後仍需落實佩戴口罩。在戶外教學部分，開放高國中得報防疫計畫辦理跨縣市戶外教育及校外教學，參與學生、教師及工作人員需接種3劑疫苗或2日內快篩陰性證明。

楊振昇指出，課程及活動期間如有學生確診，且「確診前2日內」曾經參加，則該班課程或活動改採線上遠距方式辦理3天，或停止辦理；師生於居家照護、居家隔離、自主防疫及入境居家檢疫等期間，不得進入校園。

教育局也提醒各校，辦理活動期間，應遵守台中市校園防疫指引規範落實防疫措施，如體溫量測、手部消毒、戴口罩、勤洗手、清潔消毒及空間通風等，教育局也會持續督導各校做好防疫措施，保障學生的學習權益。