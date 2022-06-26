中國大陸海軍第三艘航空母艦6月17日下水，命名為「福建艦」。福建艦是中國大陸完全自主設計建造的首艘彈射型航艦；前立委蔡正元今日在臉書揭露「福建艦」總建造師王碩威，大讚他沒出國留學，大學畢業投入軍艦建造工作，38歲就擔負「福建艦」總設計師重要任務，與台灣從國外找來博碩士發展人造衛星，卻鬧衛星失聯糗事，高下立判。

蔡正元指出，「王碩威今年42歲，已經成功的擔任中國自製航空母艦福建號總建造師，王碩威沒有出國留學，大學畢業就投入軍艦建造工作，已經參與過第三代驅逐艦的設計建造、遼寧號和山東號航母的設計建造。王碩威在38歲時就擔負福建號航空母艦的總設計師，接著負起總建造師的任務；設計和建造都是由他總負責，42歲時福建號下水。」大讚王碩威沒出國留學喝洋墨水，但本事過人，成功設計建造航空母艦福建號。

蔡正元接著表示，「相比之下，台灣化大錢從國外找了一堆博碩士搞人造衛星，結果發射出去後就失聯。『福爾摩沙號』衛星已經像失蹤人口」。據了解，「福爾摩沙號」衛星系列，其中福衛五號傳回的首批遙測影像發現照片模糊不清，但已改善模糊問題，偵照水準回復達商業用途。而在2021年發射斥資千萬元研製的國產立方衛星「飛鼠」和「玉山」到太空。因地表無法收取兩枚衛星的訊號併成功解碼，衛星任務結束，被迫退役。

對於，王碩威沒出國留學，留在大陸歷練成功設計建造航空母艦。網友亦讚稱「全中國的理工菁英學生，比全世界任何一個國家的理工菁英人數還多，你能說他不強嗎？」、「英雄出少年，機遇也很重要」、「土博士比洋博士紮實，從小就聽過」、「再20年後，中國會有多少航母呢？」。