楊銘威、姚元浩以及炎亞綸一起做「草仔粿」。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》日前邀請到外國朋友來「老屋」用餐，包含何美和美國男友Cody、瑞典的馬丁、美國的賈斯汀、法國的酷及俄羅斯的安妮，來品嚐台灣料理。

節目一開始，主持群先從「皮蛋」、「臭豆腐」、「雞爪」、「大腸」、「豬血糕」這5項外國人最害怕的台灣食物中抽出一項當食材，結果主廚姚元浩抽中「皮蛋」。大家討論著要如何料理後，決定做成皮蛋蒼蠅頭。此外還有蒜苗香腸、炸皮蛋蒼蠅頭、鼠麴粿、炒烏龍麵、蘿蔔香菇貢丸湯等台灣道地料理，討論到甜點時，楊銘威竟異想天開提議：「檳榔！」遭眾人駁回。

這次出任務，由姚元浩跟吳映潔一同去山上採指定食材「鼠麴草」，好天氣讓姚元浩回想，每次「老屋」開店時總是雨天，但只要出來找食材，就會是大晴天。吳映潔笑說：「一定有人是雨神。」兩人利用「鼠麴草」跟著當地的阿姨學包「草仔粿」，一邊鬥嘴一邊包，讓阿姨不禁疑問：「你們兩個是有結婚嗎？」兩人聽到馬上否認。

本集小幫手是是元介，以及曾經來「老屋」擔任客人的阿緯，這次被吳映潔call來當小幫手。經營餐廳經驗豐富的阿緯果然幫了大忙，外國人提出想追加餐點的要求，阿緯靈機一動拿出了自家港式餐廳的食物，吳映潔更是豎起大拇指跟阿緯：「今天有你很完美。」

馬丁跟賈斯汀來台灣定居10年以上，算是相當「台」的外國人，看到平時最愛的香腸端上桌，想起在KTV外面的香腸攤，還拉著店長庹宗康，表示想PK「十八啦」。台味十足的外國人，讓炎亞綸驚呼：「沒想到你們會玩這個。」由「香腸王」庹宗康跟外國人挑戰「十八啦」，讓老屋歡笑不斷。

《來吧！營業中》每周六晚8點於TVBS歡樂台以及TVBS精采台播出，10點於台視播出，Netflix每周上架新集數。