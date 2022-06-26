近來午後對流經常引發各地下起大雨，不過中央氣象局長鄭明典分享兩張玉山站同仁拍下的照片，表示正因為午後對流，空氣被清洗乾淨，能見度良好，甚至從玉山就能直接看到小琉球！

從照片可以發現，雖然早上的照片較為模糊，但依稀可以見到小琉球的島嶼輪廓，相較之下夜間則能清晰看到島上的燈火通明；鄭明典說明，這是玉山站同仁留下的紀錄，這幾年很少有這麼好的能見度，「托午後對流之福，空氣被清洗乾淨，夜間到上午的能見度很好！」

氣象局玉山站同仁拍下肉眼直擊小琉球的照片，可見空氣相當乾淨。（翻攝自鄭明典臉書）

對此，台北、高雄、台東等各地網友也紛紛PO出自己拍攝的照片，「今天的台北市通透度也好高，午後熱對流真是超好的空氣清淨機」、「今晨在高雄柴山也很清楚的看到小琉球」、「小琉球這幾天能見度都很高哦！整個大武山山脈都看得很清楚」，也有人發表感想「空氣乾淨但很熱」、「正式宣告西南部空氣清新的季節正式來臨…鄉親們！好好享用3個半月的好空氣吧！」