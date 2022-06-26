王威元表示，這次喬遷的新辦公室空間較大，所以也特地擺放長桌並架設無線網路，茶水、咖啡機、餅乾零食一應具全，歡迎年輕的市民朋友前來當作行動辦公室使用。(王威元議員辦公室提供)

新北市議員王威元今(26)日舉行服務處喬遷儀式，新的服務處位於台北橋捷運站約50公尺處，地點熱鬧，交通方便，充分展現出便民服務的決心；他表示，新辦公室空間更大，歡迎民眾能長來當「行動辦公室」。

現場眾多大咖及市民朋友到場祝賀，雖然只有準備簡單的湯圓，還是吸引了超過500名市民朋友到場，眾多里長、社團會長到場，前國民黨秘書長、新北市副市長李乾龍、三重區長陳奇正、蘆洲區長莊茂坤等也到場祝賀。

另外這次的喬遷儀式也婉謝鮮花祝賀，希望賓客們將賀禮的錢捐出來做愛心傘供學校、捷運站、公所、戶政事務所等民眾常常進出的場所，讓最近常常午後雷陣雨的三蘆地區民眾不用怕忘記帶雨具。

王威元表示，這次喬遷的新辦公室空間較大，所以也特地擺放長桌並架設無線網路，茶水、咖啡機、餅乾零食一應具全，歡迎年輕的市民朋友前來當作行動辦公室使用，當然也可以一起討論市政建設的議題，也都非常的方便。