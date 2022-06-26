副總統賴清德今(26)日因急性下背疼痛就醫，並於下午於台北榮總進行腰椎顯微手術。手術順利成功，賴清德晚間透過臉書向國人報平安，總統蔡英文留言：「清德好好休養身體，祝早日康復，再回到工作崗位一起打拚！」

賴清德今(26)日因急性下背疼痛就診，經檢查發現為左側腰椎第五節/薦椎第一節椎間盤突出併神經根壓迫。下午一點半於台北榮民總醫院由脊椎手術團隊施行腰椎顯微手術，手術非常順利，時間約1小時，將依照醫療團隊建議，先留院觀察。

張惇涵表示，賴清德感謝北榮團隊診療及各界關心，今日上午賴清德向蔡總統報告後，蔡總統指示醫療團隊掌握賴副總統身體狀況，並給予最好的照顧，也希望賴副總統休養身體、早日康復，回到工作崗位持續為國家打拚。

隨後，賴清德於傍晚時透過臉書向國人報平安。他表示，「昨晚因腰椎略感不適，至台北榮總檢查，今天下午已完成簡單顯微手術，感謝北榮團隊的專業診療，目前一切順利，也可以下床走動了。驚擾大家，非常抱歉，特別向關心的朋友報一下平安」。

蔡英文留言表示，「清德好好休養身體，祝早日康復，再回到工作崗位一起打拼」；而賴清德也回覆，「謝謝總統的關心，一定早日回到工作崗位繼續努力」。其他，民進黨諸多立委亦留言「早日康復」。