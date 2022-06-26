嘉義市長黃敏惠參觀雲嘉南AI機器人校際選拔賽況。（廖素慧攝）

雲嘉南AI機器人校際選拔賽，選手們專注比賽。（廖素慧攝）

嘉義市科學168博覽會暑假登場，今年首度跨領域結合WRO機器人，26日舉辦「2022WRO雲嘉南AI智慧機器人校際盃選拔賽」，市長黃敏惠頒獎各組晉級全國賽的優勝隊，期勉學子們再創勝績，也讚許選手們AI設計的創新想法。

黃敏惠表示，嘉義市暑假舉辦科學168作為科普教育交流平台，就是要讓孩子親近科學，開啟孩子的創造力，此次特別與雲林科技大學、嘉義高工等學校合作，在「科學168教育博覽會」正式登場前，辦理「2022 WRO雲嘉南AI智慧機器人校際盃選拔賽」，是全國首場賽事，深具意義。

黃敏惠表示，疫情無法衝擊大家求知與學習的熱誠，看到孩子的機器人設計一年比一年進步、更輕巧靈活，從比賽中學習更多，就是嘉義市長期耕耘科學教育帶給孩子們更多學習的機會。

雲林科技大學副校長蘇純繒表示，未來機器人的運用廣泛，包括觀光導覽、醫療照顧等都用得到，能與嘉義市科學168的科普教育結合，從小培養興趣及人才讓科學教育向下扎根，非常有意義。

市府教育處表示，WRO（World Robot Olympiad國際奧林匹亞機器人大賽）全球共有90個國家參與，本次選拔賽主題為「我的機器人好友」，由WRO世界總部奧林匹亞機器人委員會所制定，雲嘉南區選拔賽分國小、國中及高中職3組共41隊參賽，各組選拔出冠軍隊晉級全國決賽。

結果國小組冠軍南科實中國小部、國中組冠軍台南瀛海中學國中部、高中職組冠軍台南興國中學，由黃敏惠市長頒獎。

嘉義市科學168博覽會暑假登場，今年首度跨領域結合WRO機器人，26日舉辦「2022WRO雲嘉南AI智慧機器人校際盃選拔賽」，市長黃敏惠頒獎各組晉級全國賽的優勝隊，期勉學子們再創勝績，也讚許選手們AI設計的創新想法。