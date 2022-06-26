屏東縣長潘孟安針對陸禁台石斑魚、公開炮轟農委會無作為後，據悉，漁業署已主動聯繫縣府，加上行政院長蘇貞昌26日緩頰稱陳吉仲很賣力，潘不再發言，僅由縣府對外強調「遵照院長指示，中央、地方一起努力」，似乎希望沖淡對立氣氛。

潘孟安26日沒有公開行程，也不再發表任何談話，僅由縣府發言人鄞鳳蘭對外強調，「我們一直都是遵照蘇貞昌院長的指示，中央、地方一起努力，未來也會繼續一起挺漁民、挺農民，走過風暴」。據悉，潘孟安炮轟完後，當晚漁業署已主動聯繫縣府，且縣府將於27日舉辦的台鐵石斑魚便當發表會也有邀請對方參加。

陸禁台石斑魚，意外引起綠營內部對立，潘孟安25日在「膽大包天」推廣石斑魚記者會上怒轟中央完全不和地方接觸，引起各界譁然，似乎上演另類「網內互打」，但鄞鳳蘭強調，潘孟安當時的陳述是有感而發，因有太多養殖戶向他抱怨，但不論中央還是地方，目標都是一致的，大家從中修正、調整作法，良性溝通才是重點。