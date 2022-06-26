政府喊漲電價，經濟部明天(27日)將召開電價審議委員會審議電價，討論電價是否調漲；行政院長蘇貞昌表示，發電成本因戰爭與疫情翻倍成長，台電負擔沉重，會尊重電價審議委員會的決定。有網友認為，等到經濟部宣布調漲電價，蔡政府的民調滿意度恐會崩盤。

針對網路論壇PTT政黑板的討論議題「蔡政府做得這麼差，為什麼滿意度不崩盤」，有網友PO文表示，等到經濟部宣布調漲電價，民進黨的民調滿意度恐怕會崩盤，在全球嚴重通膨的關鍵時刻，各國央行都在升息打通膨，經濟部卻說考慮要調漲電價，調漲電價是直接關係，絕對會重創滿意度。

該網友接著認為，調漲電價，全國各行各業一定上調物價，最基本的三明治、滷肉飯、排骨飯，一定漲5至10元，其他東西更不用說了，恐怕會跟馬政府時代一樣大暴漲，「經濟部長應該要下台才對，如果不下台，2022年就是全民對蘇內閣投不信任票，讓他們全體下台啦！」

其他網友紛紛表示，「講真的，馬英九油電雙漲，那時候被罵爆了啊，民進黨支持者好像還做了梗圖，就看這次大家會不會覺得是時空背景不同了」、「我常吃的肉羹麵已經從60元漲到70元，電價再漲...蠻怕他們又有理由漲了」、「一杯茶飲離百元不遠了」、「電費漲，食衣住行都要再漲囉」、「再通膨下去，DPP應該會崩盤，這個沒辦法避免」。