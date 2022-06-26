東港大鵬灣國際休閒特區將於7月舉辦「水上嘉年華」，推出10項水上活動免費體驗，目前報名率高達95％以上。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國際休閒特區將於7月舉辦「水上嘉年華」，推出10項水上活動免費體驗，目前報名率高達95％以上。（謝佳潾攝）

東港大鵬灣國家風景區與BOT業者分手後，國際休閒特區經3年荒蕪終於今年迎來重生，鵬管處將於7月舉辦「水上嘉年華」推出水上鋼鐵人、風翼板等10項水上活動免費體驗，目前報名率高達95％以上，足見遊客期待不已。

2019年台灣燈會在東港大鵬灣風光落幕後不久，大鵬灣BOT廠商以不堪虧損等理由與鵬管處解約，國際休閒特區（台灣燈會主燈區）便因仲裁案停擺，整整荒廢3年之久，地方居民見狀擔憂不已，害怕東港指標景點之一的大鵬灣會因此落寞。

所幸，今年終於捎來好消息，仲裁案告一段落，鵬管處重新拿回場域主導權，目前正如火如荼整理園區，將趕在7月以全新風貌與大家相見，讓遊客見到重生後的大鵬灣有多麼驚人，而吸引民眾眼球的第一招，就是免費提供水上活動體驗。

鵬管處指出，將於7月15、16、17、23、24日在國際休閒特區舉辦「大鵬灣水上嘉年華」，推出獨木舟、立式划槳（SUP）、香蕉船、水上瑜珈、風翼板、帆船及風浪板等10種水上活動體驗，且體驗完後還可領取50元市集券與摸彩券，屆時有20攤屏東觀光圈市集，讓遊客從水上玩到陸地嗨翻天。

鵬管處表示，每項體驗報名都採一半線上、一半現場，當中線上名額除了香蕉船、水上摩托車外，其餘都已額滿，由此可見民眾的期待，也能讓大鵬灣的美再次展現出來，提高招商量能，讓園區的發展更有規模性。

鵬管處長許主龍說，這是國際休閒特區重新開放後的首場水域活動，遊客除可前來免費體驗水域活動外，也可走進特區就近觀看燈會留下的人氣景點「海之女神」、「海上教堂」及「巨鮪來富」等，同時還能租電輔車暢遊整個大鵬灣。