2022金曲獎入圍名單中有一組「非人組合」，輕易地抓住眾人視線，那就是以EP《Millions of Years Apart》入圍金曲最佳演唱組合的The Dinosaur’s Skin(恐龍的皮)。自去年以悼念恐龍朋友們的《All My Friends Are Dead》起便吸引不少聽眾，這兩位戴上暴龍、三角龍頭套的男女雙人組合，引起許多人的好奇心，不過仔細觀察應該不難發現其「真身」，若仍猜不透，不妨跟著我們的角度來認識這個有趣的爬蟲類團體吧！

故事是這樣開始的，某天兩隻恐龍在遇到隕石候幸運存活下來，暴龍 T-rex和三角龍 Triceratops穿越時空來到人類世界，並將他們悲傷故事轉化成一場音樂之旅，有著尖嘴利牙的暴龍其實是個說的一口流利英文的紳士，至於三角龍則不論肢體動作、講話都散發喜感、可愛氣場，而他們的歌曲則融合 Bedroom pop、Dream pop、Synth pop等多元曲風，不論視覺或聽覺都呈現出迷幻又復古的色彩，不過他們卻表示自己並不特別認為是復古。

恐龍的皮團員三角龍、暴龍分別以以Vivienne Westwood Fan Shirt Dress，4萬9600元、印花襯衫1萬1900搭配紫色條紋西裝，展現屬於他們的時尚魅力。（攝影/石智中、服裝Vivienne Westwood、三角龍鞋、包/CHARLES & KEITH）
恐龍的皮團員三角龍、暴龍分別以以Vivienne Westwood Fan Shirt Dress，4萬9600元、印花襯衫1萬1900搭配紫色條紋西裝，展現屬於他們的時尚魅力。（攝影/石智中、服裝Vivienne Westwood、三角龍鞋、包/CHARLES & KEITH）

創作樂團恐龍的皮以恐龍視角唱出恐龍的故事，不論歌曲、服裝風格都擁有鮮明的個人色彩。（攝影/石智中、服裝Vivienne Westwood、三角龍鞋/CHARLES & KEITH）
創作樂團恐龍的皮以恐龍視角唱出恐龍的故事，不論歌曲、服裝風格都擁有鮮明的個人色彩。（攝影/石智中、服裝Vivienne Westwood、三角龍鞋/CHARLES & KEITH）

團員表示自己穿越時空後，不太適應龐大的人類系統，因此多從電影著手認識，「我們大概看到90-20年代，新的電影還沒看過，聽別人說你們是復古，才知道這個是復古。」至於被許多歌迷讚賞的服裝，團員則表示「一開始就撿一些別人不要的衣服穿。」後來透過音樂開始有微薄的收入、甚至是贊助，他們才開始學習該如何穿搭，「開始愛上穿衣服應該是從去年金音獎開始，（那時候）才發現原來人類的衣服在我們身上可以如此華麗。」

Vivienne Westwood VITAMAN 系列手鍊，1萬1300元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood VITAMAN 系列手鍊，1萬1300元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood SORADA 系列手鍊，7000元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood SORADA 系列手鍊，7000元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood BETTY 系列吊飾，4900元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood BETTY 系列吊飾，4900元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood ANGLO 系列項鍊，9800元。（Vivienne Westwood提供）
Vivienne Westwood ANGLO 系列項鍊，9800元。（Vivienne Westwood提供）

近期愛上穿搭的恐龍，此次接受本報邀請，特別穿上英國龐克教母Vivienne Westwood同名品牌服裝，讓他們笑說自己「難得高級」，擅長將聽覺、視覺呈現地更有個人風格的他們，也為這套服裝想了適合的主題曲，不過總是一搭一唱的兩人難得有點意見分歧，暴龍表示「electric disco」，而三角龍則表示適合「高級管弦、古典或爵士。」更現場哼起歌來搭配，讓暴龍也不自覺表示好像配個香檳、紅酒也很適合。相較於現場的歡樂氣氛，談到金曲戰袍兩人開始苦惱起來「我們還沒確定但有兩個方向，一個是高尚原始人或是超級華服。」而暴龍則以英文補充「但是我們也會有些令人期待的「朋友」，會和我們一起走紅毯。」

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