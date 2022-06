2022金曲獎入圍名單中有一組「非人組合」,輕易地抓住眾人視線,那就是以EP《Millions of Years Apart》入圍金曲最佳演唱組合的The Dinosaur’s Skin(恐龍的皮)。自去年以悼念恐龍朋友們的《All My Friends Are Dead》起便吸引不少聽眾,這兩位戴上暴龍、三角龍頭套的男女雙人組合,引起許多人的好奇心,不過仔細觀察應該不難發現其「真身」,若仍猜不透,不妨跟著我們的角度來認識這個有趣的爬蟲類團體吧!

故事是這樣開始的,某天兩隻恐龍在遇到隕石候幸運存活下來,暴龍 T-rex和三角龍 Triceratops穿越時空來到人類世界,並將他們悲傷故事轉化成一場音樂之旅,有著尖嘴利牙的暴龍其實是個說的一口流利英文的紳士,至於三角龍則不論肢體動作、講話都散發喜感、可愛氣場,而他們的歌曲則融合 Bedroom pop、Dream pop、Synth pop等多元曲風,不論視覺或聽覺都呈現出迷幻又復古的色彩,不過他們卻表示自己並不特別認為是復古。

恐龍的皮團員三角龍、暴龍分別以以Vivienne Westwood Fan Shirt Dress,4萬9600元、印花襯衫1萬1900搭配紫色條紋西裝,展現屬於他們的時尚魅力。(攝影/石智中、服裝Vivienne Westwood、三角龍鞋、包/CHARLES & KEITH)

創作樂團恐龍的皮以恐龍視角唱出恐龍的故事,不論歌曲、服裝風格都擁有鮮明的個人色彩。(攝影/石智中、服裝Vivienne Westwood、三角龍鞋/CHARLES & KEITH)

團員表示自己穿越時空後,不太適應龐大的人類系統,因此多從電影著手認識,「我們大概看到90-20年代,新的電影還沒看過,聽別人說你們是復古,才知道這個是復古。」至於被許多歌迷讚賞的服裝,團員則表示「一開始就撿一些別人不要的衣服穿。」後來透過音樂開始有微薄的收入、甚至是贊助,他們才開始學習該如何穿搭,「開始愛上穿衣服應該是從去年金音獎開始,(那時候)才發現原來人類的衣服在我們身上可以如此華麗。」

近期愛上穿搭的恐龍,此次接受本報邀請,特別穿上英國龐克教母Vivienne Westwood同名品牌服裝,讓他們笑說自己「難得高級」,擅長將聽覺、視覺呈現地更有個人風格的他們,也為這套服裝想了適合的主題曲,不過總是一搭一唱的兩人難得有點意見分歧,暴龍表示「electric disco」,而三角龍則表示適合「高級管弦、古典或爵士。」更現場哼起歌來搭配,讓暴龍也不自覺表示好像配個香檳、紅酒也很適合。相較於現場的歡樂氣氛,談到金曲戰袍兩人開始苦惱起來「我們還沒確定但有兩個方向,一個是高尚原始人或是超級華服。」而暴龍則以英文補充「但是我們也會有些令人期待的「朋友」,會和我們一起走紅毯。」