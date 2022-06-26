錢俞安（左起）、瑭霏與陳璽安合作演出明金成執導的劇集《外送英雄》。（LiTV、樂鑫文化傳媒提供）

《外送英雄》劇集致敬已故明金成導演，宣布推出原汁原味30分鐘「明導拍攝初始篇（前導先行）」，製作團隊將明導珍貴的執導掌鏡影像與客串畫面全公開，希望能把最棒的回憶，呈獻給所有喜愛他的粉絲、朋友與家人！該劇主角瑭霏、陳璽安與錢俞安接受LiTV專訪時都表示，導演是個親和力強又幽默的人，即使演員面對嚴肅又陌生的警界職涯領域，都能深入淺出解說，貼心地降低演出時的緊張感！

明金成遺孀明林沛締（Patty）也對《外送英雄》充滿期待，她說：「雖然只是30多分鐘前導片，但看到團隊把導演所拍的珍貴畫面集結，故事感動又歡笑，很希望能看到後續更完整的作品！而且其中導演客串警察那一幕，經典台詞『又是自己人』就是他的風格喔！我真是百看不厭啊，導演每部作品我都很喜歡，因為他會跟我聊拍戲趣事，讓我感覺置身於現場般。」Patty期待能傳承明金成導演在影視產業上的精神，「因為劇本已經完成，原本計劃過完年陸續啟動執行，但事情發生太突然，所以我希望有能力實現導演想做卻還沒完成的夢，也謝謝大家對我們一家人的打氣！」

除了執導，演員出身的明金成也客串警察一角，戲裡他懷疑同為警界人員的錢俞安是可疑份子，因此趨前臨檢，沒想到錢俞安一句「自己人、是自己人」，瞬間點燃他的怒火回敬：「自己人！又是自己人！」相當有「笑果」，錢俞安說：「這個點子是讀本時，導演分享的一個真實案例，我們那時就已經笑到瘋掉，導演便說這個警察將由他本人來演，記得導演在拍那場戲時，整個劇組都在笑，工作人員超歡樂，因為他聲音真的太大，然後又是在一個滿安靜的夜晚，導演太入戲，我還記得當天我跟導演在搶一個發話機，那段拍完後導演滿喘的，是真正在喘，他真的很認真投入於工作中。」

《外送英雄》邀請李銘忠、李沛旭、瑭霏、陳璽安與錢俞安等演員演出，表面上是「外送員」，實則以緝毒的臥底警察為主軸，延伸出在追捕過程裡，警察與嫌犯間的種種寫實與辛酸。《外送英雄》之「明導拍攝初始篇（前導先行）」，已在LiTV線上影視免費播出。瑭霏憶起明導：「導演可以從他的幽默裡，讓我們知道這個角色可以怎麼演，譬如他講了一些警察的角色，讓我們理解原來警察是這樣子、有這樣的做法，從有趣中了解這部戲！」。

除了搞笑鋪陳，劇組也用心安排主角個個都要能「打」，就連瑭霏也不許花拳繡腿，必須得實招狠打，因此演員無不趁空閒辛勤練習，連粉絲心中的「白馬王子」陳璽安也是，陳璽安感性表示，這個角色讓自己不但演技大躍進，也因為研習武打動作，同時幫助自己在演出肢體呈現上更有發揮！

現實生活中小姑獨處的瑭霏，不排斥戀愛，也公開理想型為帥氣、高朓、溫柔、文質彬彬還有幽默風趣，「我把我們緝毒組所有男士的優點都講到了！」