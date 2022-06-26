厭世的三角函數！有男子拍下一名外送員的外送箱分享在臉書，其外送箱上畫了一道「三角函數題目」，並在外送箱寫下「等紅燈無聊？」，意指可以讓其他路人在等紅燈時，看著他的箱體解數學題；網友一見紛紛求饒「看到就胃痛了」、「我寧願等紅燈，也不要算數學題」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳1張照片，照片中是某外送員外送箱被拍下，其外送包上有一道「數學題目」，該外送員也在外送箱寫下「等紅燈無聊？」，並且畫了三角形，上面有「A、B、C、D」4個點，其中A至C長等於14，D至C長等於6，A至D長等於10，B點角度為45度，求AB長為多少；原PO也在貼文寫下「求高手解」。

男子拍下某外送員外送箱上的「三角函數題目」求高手幫解題，網則表示「想起被學分支配的日子」。（翻攝自臉書爆廢公社）

照片一出，網友紛紛留言表示，「我看到就胃痛了」、「我寧願等紅燈，也不要算數學題」、「寧願忽略也不要這麼傷腦」、「厭世的三角函數」、「我不要我不要，寫個笑話不好嗎？」、「我只會加減法」、「他令我想起了被學分支配的日子」、「停紅燈的時候請放過自己」、「慘，都還給老師了」。

不過也有網友在留言處貼上自己寫的答案「△ABC中，可利用餘弦定理可求出∠ADC，AC² = AD² + DC² - 2AD × DC × cos ∠ADC，196 = 100 + 36 - 2 × 10 × 6 × cos ∠ADC，cos ∠ADC = - ½，，∠ADC = 120°，∠ADB = 180° - 120° = 60°」，「在△ABD中，利用正弦定理，AD ÷ sina B = AB ÷ sina ADB，10 ÷ sina 45 ° = AB ÷ sina 60°，AB = 5√ 6」；網友一見紛紛給讚表示「厲害」、「好厲害，看到都會想睡覺」、「我完全看不懂」。