2022年金犢獎不受疫情衝擊，在全球1410所院校的支持下，參賽作品及人數再創歷年新高，收件總數將近10萬件，參與的人數超過75萬人，26日於新北市政府舉辦頒獎典禮，旺旺集團副董事長周錫瑋、世新大學副校長陳清河、台北市廣告公會理事長盧炳勳、旺旺集團、永慶房屋， PChome網路家庭、台新銀行公益慈善基金會、森田藥粧集團、台灣昕諾飛、台南學甲慈濟宮、技嘉科技、映客互娛集團、海底撈、安慕希、永和豆漿、康師傅、南寧崑崙關、冀台經濟文化交流協會、成都傳媒集團等代表出席活動並頒發獎項。
典禮開場由醒吾科大表藝系同學帶來「飛行男女」熱舞表演，一開場便讓年輕活力感染全場，獲得全場師生滿堂喝采。
新北市長侯友宜擔任頒獎嘉賓致詞時表示，非常高興與年輕學子一起參加頒獎典禮，在得知參賽件數創歷年新高時，強調獲獎是非常不容易的，這既是對過往努力的肯定，也可以寫入將來履歷中。今年有許多新北市的學生獲獎，他期許同學們未來能留在新北市繼續揮灑創意。
為了迎接3.0的時代，金犢獎執委會啟動了D S數位藝術獎，現場的貴賓參與了啟動儀式，已邁入第31屆，是華人世界的青年創意奧斯卡獎，比賽特色是與企業連結，由企業提供獎學金，鼓勵廣告、設計及傳播相關科系參與，是相關院校的年度大事。
最受矚目的年度最大獎，評審團主席張志浩揭曉由健行科技大學資訊管理系以【永慶房屋-小誠故事】奪得，台灣睽違五年，終於拿下年度最大獎，該作品採用三個平常生活中誠實的故事片段，用簡單易懂的敘事型式，正向訴求人性，使用短秒數的方式呈現，符合新媒體的傳播特性，和品牌核心連結度明確。將永慶房屋「先誠實再成交」的理念表達得恰到好處，得到評審團肯定奪得年度最大獎。最佳學校金犢獎大學組由健行科技大學獲得，高中組則由振聲高中脫穎而出。
本屆時報金犢獎國際競賽台灣區共選出年度最佳金犢獎1名、金犢獎7名、銀犢獎8名、銅犢獎10名、跨境特別獎1名、最佳文案對白獎1名、台灣賽區第一名25名、第二名29名、第三名25名、最佳新銳獎7名、新銳獎10名、優勝159名獎項。
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