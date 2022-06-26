第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，典禮開場由醒吾科大表藝系同學帶來「飛行男女」熱舞表演，一開場便讓年輕活力感染全場。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮26日在新北市政府禮堂舉行，中國時報總編輯王銘義（左起）、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛、台北市廣告公會理事長盧炳勳、旺旺集團副董事長周錫瑋、新北市長侯友宜、中國時報董事長王丰及世新大學副校長陳清河一起完成數位藝術獎啟動儀式。（劉宗龍攝）

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，旺旺集團副董事長周錫瑋(見圖)致詞表示，金犢獎創辦已31界成為台灣學子發展創意的舞台，激勵年輕學子發揮原創的精神，繼續發揮所長。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮，旺旺集團副董事長周錫瑋（左4）頒發社會責任貢獻獎給旺旺文教基金會、台新銀行公益慈善基金會、PChome網路家庭、永慶房屋、森田藥粧集團、台灣昕諾飛公司、 技嘉科技、百味咖啡等單位代表，並一同合影。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，侯友宜市長致詞表示，獲獎是非常不容易的，是對過往努力的肯定，也可以寫入將來履歷中。今年有許多新北市的學生獲獎，他期許同學們未來能留在新北市繼續揮灑創。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，新北市市長侯友宜(中)頒發永和豆漿廣告形象獎給獲獎團體。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，健行科大的李後恩（右起）、曾鈺辰及馬振銓以「小誠故事」作品，奪下年度最佳金犢獎，並與中國時報董事長王丰(左二)及永慶房產集團業務總經理葉凌棋(左)合影慶祝把年度大獎留在台灣。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，健行科大的李後恩、曾鈺辰及馬振銓以「小誠故事」作品，奪永慶房屋品牌形象廣告設計獎，永慶房產集團業務總經理葉凌棋(前左)頒獎時豎起大拇指稱讚李後恩(前右)這團隊創意佳。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，健行科技大學校長李大偉(左起)、振聲高中校長劉安國獲得最佳學校金犢獎，合影振臂慶祝。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，獲得新銳獎、最佳新銳獎10所學校代表隊齊聚獎台合影留念。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮26日舉行，PChome網路家庭行銷本部副總經理林珊如（右4）頒發「PChome 24h購物 《心禮節》行銷企劃獎」給中原大學、雲林科技大學及崑山科技大學的團隊，並一同合影。（劉宗龍攝）

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，北市私立泰北高中黃子亭（右三）奪下跨境特別獎文字對白第一名及其他獲獎同學合影留念。(陳怡誠攝)

第31屆時報金犢獎頒獎典禮26日舉行，健行科大的李後恩（右起）、曾鈺辰及馬振銓以「小誠故事」作品，奪下年度最佳金犢獎。(陳怡誠攝)

2022年金犢獎不受疫情衝擊，在全球1410所院校的支持下，參賽作品及人數再創歷年新高，收件總數將近10萬件，參與的人數超過75萬人，26日於新北市政府舉辦頒獎典禮，旺旺集團副董事長周錫瑋、世新大學副校長陳清河、台北市廣告公會理事長盧炳勳、旺旺集團、永慶房屋， PChome網路家庭、台新銀行公益慈善基金會、森田藥粧集團、台灣昕諾飛、台南學甲慈濟宮、技嘉科技、映客互娛集團、海底撈、安慕希、永和豆漿、康師傅、南寧崑崙關、冀台經濟文化交流協會、成都傳媒集團等代表出席活動並頒發獎項。

典禮開場由醒吾科大表藝系同學帶來「飛行男女」熱舞表演，一開場便讓年輕活力感染全場，獲得全場師生滿堂喝采。

新北市長侯友宜擔任頒獎嘉賓致詞時表示，非常高興與年輕學子一起參加頒獎典禮，在得知參賽件數創歷年新高時，強調獲獎是非常不容易的，這既是對過往努力的肯定，也可以寫入將來履歷中。今年有許多新北市的學生獲獎，他期許同學們未來能留在新北市繼續揮灑創意。

為了迎接3.0的時代，金犢獎執委會啟動了D S數位藝術獎，現場的貴賓參與了啟動儀式，已邁入第31屆，是華人世界的青年創意奧斯卡獎，比賽特色是與企業連結，由企業提供獎學金，鼓勵廣告、設計及傳播相關科系參與，是相關院校的年度大事。

最受矚目的年度最大獎，評審團主席張志浩揭曉由健行科技大學資訊管理系以【永慶房屋-小誠故事】奪得，台灣睽違五年，終於拿下年度最大獎，該作品採用三個平常生活中誠實的故事片段，用簡單易懂的敘事型式，正向訴求人性，使用短秒數的方式呈現，符合新媒體的傳播特性，和品牌核心連結度明確。將永慶房屋「先誠實再成交」的理念表達得恰到好處，得到評審團肯定奪得年度最大獎。最佳學校金犢獎大學組由健行科技大學獲得，高中組則由振聲高中脫穎而出。

本屆時報金犢獎國際競賽台灣區共選出年度最佳金犢獎1名、金犢獎7名、銀犢獎8名、銅犢獎10名、跨境特別獎1名、最佳文案對白獎1名、台灣賽區第一名25名、第二名29名、第三名25名、最佳新銳獎7名、新銳獎10名、優勝159名獎項。