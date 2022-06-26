公費清冠一號近日使用量暴增，導致行政部門預算嚴重超支，傳7月1日擬限縮公費對象，國民黨醫療委員會直言，罔顧民眾的需求及經濟弱勢族群的悲苦，居然想趁疫情稍有起色的時機過河拆橋，這種無法苦民所苦的官僚，將嚴詞譴責，並呼籲全民要求政府公開防疫預算到底怎麼花用？怎會連這麼低成本、CP值又高的本土用藥，也沒錢可以補助？

國民黨醫療委員會指出，因為中醫及台灣清冠一號的及時救援，讓沒有備妥抗病毒藥的陳時中，得以從水深火熱中獲得一絲喘息空間，否則台灣死亡率一定會更為驚人，但陳時中怎麼回報中醫藥呢？

國民黨醫療委員會說，他竟罔顧民眾的需求及經濟弱勢族群的悲苦，居然想趁疫情稍有起色的時機，過河拆橋，研擬停止公費給付台灣清冠一號，這種無法苦民所苦的官僚，本會嚴詞譴責，並呼籲全民要求政府公開防疫預算到底怎麼花用？怎會連這麼低成本、CP值又高的本土用藥，也沒錢可以補助？

國民黨醫療委員會表示，陳時中不僅對民眾救命用藥補助非常刻薄，也不關心台灣長新冠日益嚴重的問題，本會請教陳時中，一、指揮中心對國內長新冠的統計數據有確實在做嗎？FDA指美國長新冠者約10％~20％ ，台灣到底有多少？基層處處可見受長新冠所苦的民眾，指揮中心卻刻意低調少提，是否故意低估？營造一片美好的假像以欺騙民眾？

國民黨醫療委員會說，二、長新冠者年齡分部及用藥情形？受長新冠影響的民眾，與其染疫期間有無用藥是否也有因果關係？三、政府目前對長新冠者所投入的醫療花費有多少？民眾要支出多少費用才能完全康復？陳時中有沒有規劃補助方案？

國民黨醫療委員會強調，陳時中若連這些最基本的民眾需求都無法照顧到，卻老是與民斤斤計較、剝奪民眾福利，明明是自己搞的專案泡泡破口，讓病毒大舉入侵，卻什麼都還要民眾自費承擔，心中只想著選舉，所做所為卻讓民眾不斷失望，單靠灌水民調及網軍護航就能步步高陞嗎？