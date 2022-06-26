味全龍26日先發投手郭郁政雖被敲出偏多的7支安打，但5局僅失1分，加上打線狂敲12支安打，以4比1擊敗富邦悍將，也讓富邦吞下4連敗，龍隊本季對戰富邦取得10勝1敗的對戰優勢。

面對富邦洋投范米特，龍隊在2局下先馳得點，雖然一度被追平，但4局下龍隊攻勢再起，2出局後劉基鴻打回超前分，第6、7局再各得1分，持續將領先擴大。

龍隊先發投手郭郁政用71球投5局，投出3次三振、2保送，被敲7支安打但僅失1分，拿下本季第3勝（另有3敗）；范米特主投6局投出5次三振、1保送，被敲10支安打、失3分（2責失），吞下本季第7敗（另有3勝）。

龍隊打線此役猛敲12支安打，其中郭天信、吉力吉撈・鞏冠、林智勝、張祐銘都有至少雙安的表現，林智勝更是3安「猛打賞」並跑回3分，獲選單場MVP。

近兩日疫情爆發的富邦今天賽前緊急從二軍拉上5人，其中高國輝、蔣智賢、林琨笙立刻被排進先發，3人也都有表現，4局上1出局後高國輝敲安、蔣智賢保送，2出局後林琨笙打回追平分。

味全龍先發投手郭郁政投5局失1分。（鄭任南攝）

味全龍劉基鴻。（鄭任南攝）