日常生活中，總是會出現很優秀的人，他們不管在哪一方面的學習能力都非常強，靠的除了天資聰穎之外，也比別人還要付出更多心血。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座學習能力最強，很多事情一點就通，也很願意投資自己。

▍TOP 3：摩羯座

摩羯座不僅勤奮向上，毅力也十分驚人，只要設下目標就會努力達成，追根究柢是因為他們實在太自律了。摩羯座並非天才型選手，他們的光環完全是靠自己一點一滴爭取來的，面對失敗，他們永遠會記取教訓，不會在同一個地方跌倒兩次。

▍TOP 2：雙子座

相較於摩羯座的勤奮努力，雙子座是天賦異稟的天才型代表人物，他們的智商在12星座中名列前茅，很懂得「投機取巧」，知道該怎麼做能讓學習事半功倍，並且找到最適合自己的方法。雙子座總是一副遊戲人間的樣子，但其實他們在玩鬧的同時，腦子一樣持續在轉，而非單純的在玩，所以在學習上總能狠甩別人一大截。

▍TOP 1：獅子座

獅子座傲嬌又愛面子，為了當人中之龍，所以會下苦功拚命學習，不允許自己落後在別人之下；加上天生的領導氣息，總能化身意見領袖，在團體中握有話語權。千萬別相信獅子座說的「我都沒讀書」，這絕對是他們的謊言，因為他們從來不會打沒把握的仗，獅子座之所以能成為學霸，靠的就是他們私底下的努力，因為他們深知，只有努力才是通往成功最快的捷徑。