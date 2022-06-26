日本三菱重工 (MHI)完成了替日本海上自衛隊 (JMSDF)打造的第5艘最上級多用途護巡防艦(Mogami-class multi-role frigate,30FFM)，被命名為「矢矧號」(FFM-5)。

海軍科技(Naval-Technology)報導，矢矧號的下水及命名儀式，於6月23日在長崎的造船廠舉行，名字是源自流經日本長野縣、岐阜縣和愛知縣的矢矧川(也稱矢作川)為名命名。據舊日本海軍命名原則，輕型巡洋艦以河川為名 。

最上級巡防艦，全長133公尺、寬16.3公尺、吃水深度9公尺，標準排水量3900噸，目前已有最上(FFM-1)、熊野(FFM-2)、能代(FFM-3)、三隅(FFM-4)，與矢矧(FFM-5)。計畫建造22艘。

此艦採用具有柴油-燃氣渦輪複合推進系統(CODAG)，可提供約30節(55.5公里/小時)的高航速，滿編乘員90名。

最上級配備多種武器，包括MK45型5吋62倍徑通用艦炮，16具MK41垂直發射器以安裝反潛火箭，魚雷發射管，另有海公羊點防禦飛彈(SeaRAM)和遙控機槍。其主要工作是反潛艦與反水雷。