陽明交大跨領域設計科學研究中心（TDIS）師生團隊打造的原型屋「台灣厝」近日獲「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」大獎，但風光背後，卻有300多萬元經費缺口待補足，期待社會各界捐款支持，如果沒有，TDIS將面臨營運危機。

德國烏珀塔爾大學於本月10日至26日主辦「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」，TDIS組成台灣隊參賽，競賽期間，需在10天內建造一棟綠能住宅。

陽明交大建構的「台灣厝」以台灣舊街區與全球老城區為想像基地，以所有世代共居為願景，以再生能源與循環建材為基底，更以台灣自行研發的國產「台灣材」，提出未來建築設計的新方向。「台灣厝」在今年「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽獲得「建築項目」金獎與「創新項目」銅獎雙料大獎。

不過陽明交大團隊風光背後，卻是充滿辛酸。這次競賽原本要在2021年舉行，因為疫情延到今年，但這段期間海運價格飆漲，他們原本規畫以500多萬元將台灣建材運到德國，但最後卻花了1000多萬元。而為了讓團隊得以參賽，經費缺口先由TDIS副主任曾聖凱等先行墊付。

目前人還在德國的團隊公關邵可霓表示，這次共有50人在5月16日出發前往德國參賽，包括24個學生、6個老師教職員及20個工班師傅。其中20個工班師傅做完工作已先行回國，另外30個師生，則會分別在7月5日及7月16日分兩批搭機返國。

邵可霓說，他們的「台灣厝」作品得到最大獎，會留在德國展示3年，團隊師生正將「台灣厝」修整到最佳狀態，並將所有解說都以英文呈現，因此還要花一點時間做最後處理。

邵可霓表示，這次前來參賽，出現太多意外狀況，除了海運費用飆漲外，有工班師傅在德國確診進行隔離，加上許多從台灣運來的材料因為規格不符不能用，他們必須在當地另行採購等，都造成所需經費大增。

邵可霓說，他們在比賽當地的工程款尚未付清，而30位師生返國時住防疫旅館的檢疫隔離費用也沒有著落，目前約有300多萬元的經費缺口。如果這個缺口沒有補足，那TDIS的營運將出現困難，甚至難以持續下去。陽明交大團隊正發起網路（https://www.spring.org.tw/main/donation）募資，以度過難關。