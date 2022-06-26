國民黨桃園市長參選人張善政26日晚間赴楊梅區參加弱勢關懷活動，針對議長邱奕勝出手協助與體育局協調租借桃園市立綜合體育館召開全代會並為年底選舉造勢，被黨內解讀為「歸隊」，對此張善政說，「議長從未脫隊何來的歸隊」，另對於民進黨政府可能將在27日決定漲電價，他也痛批，民進黨的能源政策會為台灣帶向災難。

對於邱奕勝出手相助租借場地，其一也是要為年底的市長選戰造勢，黨內解讀為這是邱拋的橄欖枝，不僅給足黨中央面子，也等於是幫助張善政，張善政對此說法，表示議長從未脫隊何來的歸隊說。

對於民進黨將於27日討論是否漲電價，張善政痛批，他跟韓國瑜搭檔選總統、副總統時就說過千百遍，民進黨政府的能源政策會為台灣帶向災難，現在這件事情一步一步發生，大家可以等著看。而行政院長蘇貞昌說台灣的發電成本因戰爭與疫情翻倍成長，台電負擔沉重，對此張不屑表示，「蘇貞昌說的話我從來不會去聽。」