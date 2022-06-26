民進黨立委鄭運鵬本有意角逐桃園市長，如今民進黨確定徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，鄭運鵬今（26日）透過臉書表示，「生育保險」本來是自己的市長參選政見，藉由陪同「抗癌小天使」潘盈希參訪蔡英文總統官邸之際，當面向蔡總統報告，盼可以讓願意生育的父母減少後顧之憂。

鄭運鵬說，今陪同潘小妹妹參觀總統官邸，在蔡總統關心潘家的生活及照顧需要時，決定向總統提出一個原本要作為市長選舉的政見，希望可以成為國家政策。

除了潘小妹妹之外，辦公室有時候會接到一些弱勢家庭的援助陳情，其中一部份是家中有罕見遺傳疾病子女，多年之後拖累家長、甚至兄弟姊妹的就學工作能力，也讓家庭經濟陷入困境。

鄭運鵬說，我們家妹妹在出生前的產檢報告，被檢驗出DNA多出一段碎片，狀況不明，當時心理的確很有壓力，夫妻兩人都去檢查DNA，發現妹妹的狀況是遺傳結果，爸媽沒事，妹妹就沒事，非常幸運。可是，檢查的遺傳醫學醫師也特別強調，即使妹妹的DNA碎片沒有問題，新生兒還是會有3％遺傳疾病的機會，這是當時科學驗不出來，或者檢驗成本太高的結果。

因此，藉著潘小妹妹拜訪總統的機會，把本來要提供林智堅市長的政見先提出來請總統參考，希望政府能夠以「生育保險」的方式，逐月提供遺傳疾病新生兒的生活補貼，讓願意生育的父母減少後顧之憂。

他提及，政府的長照做到老人家和失能的喘息生活照顧，但是新生兒除了健保，沒有特別安排，這對越來越高齡化的生育趨勢來說，是個生育意願壓力。蔡總統認為很有道理，馬上交代提供行政院參考研議，希望很快能有成果，願生、能養、幸福。