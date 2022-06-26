近期一項刊登在《自然醫學》 (Nature Medicine)研究顛覆了以往人們對猴痘的概念，個案先是出現在西非、中非國家，截自上月英國統計全球確診數量已超過2,500例。新的DNA序列表明，目前爆發的猴痘病毒彼此類似，推測很有可能是同一人所引起。

為了調查2022年猴痘疫情爆發的起源，里斯本衛生研究院(INSA)團隊採集15名確診者身上的基因序列，研究個案彼此間和先前病毒是否存在密切關係。

先前研究證實，當前爆發的猴痘疫情可能與2018、2019年在英國、以色列及新加坡的出現的病毒株類似，而這些較早的病例又與2017年，奈及利亞爆發史上大規模病例的DNA序相似，進一步推斷，此後病毒就不斷突變與傳播。英國曼徹斯特大學病毒學教授瓦萊利(Pam Vallely)表示，「最有可能的解釋是，奈國養的病毒在人與人間的傳播變得更有效率，然後被不同人帶到歐洲。」

「迄今為止，全球猴痘病毒株基因序列相當類似，暗示他們皆來自同一人。」

值得注意的是，該病毒正以意想不到的速度大量進化，既然很大機率來自2017年奈國爆發病毒的後代，科學家預計不會超過5-10個突變，殊不知現階段數量多達50。另一項論點指出，猴痘病毒通常以每年1或2個突變速率進行，推測今年爆發的病毒不可能來自單個宿主。

《紐時》報導提到，雖然猴痘正在大肆傳播，其實已在非流行國家的動物宿主或人身上悄悄傳播一段時間。