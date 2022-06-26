台南美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」特展於昨（25日）正式開展，大批民眾排隊等候看招牌3具殭屍，不過一名網友看完展覽後相當失望，不僅動線很差，展出的物品更是空虛，「跟大學生辦鬼屋活動差不多」，掀起熱議，有網友直言，該展是文物藝術展而非鬼屋，「要看一小時妖怪展，麻煩直接去樂園的鬼屋」。

一名網友在論壇《巴哈姆特》寫下「亞洲的地獄與幽魂」特展的2個問題。第1點是動線很差，從門口到展區總共要排隊2小時，「如果現場買票也要排1小時」，現場也沒有工作人員引導，導致人潮都卡在放有「湘西趕屍」3具殭屍的H展覽室，而館方的應對方式竟是限制該展覽室入場人數50人、時間5分鐘，讓他相當失望。

第2點則是展覽很空虛，E至H展覽室陳列密度和深度差距相當大，甚至有2區展覽的是電影海報，讓他相當不解，好不容易進入H展覽室，裡面只有三具殭屍和用金紙打造的裝置藝術，「完全意義不明的佈置，沒有由來、考據、說明，跟大學生辦鬼屋活動差不多」。

有鄉民將該貼文轉發到PTT八卦板上，並表示「基本上你在官網看到什麼，裡面就是什麼，沒有額外的東西」。對此網友們議論紛紛，「感謝跟風首刷心得，笑死」、「重點是要體驗塞車跟排隊」、「笑死，平常這種展根本不用排隊，跟風仔自討苦吃」、「IG上一堆展覽圖，看完直接滅火」。

不過有網友直言，「那是文物藝術展，又不是鬼屋，一堆跟風仔」、「一開始本來就不是定位在大型展覽吧」、「要看一小時妖怪展，麻煩直接去樂園的鬼屋」、「不然你是想看到什麼，本來就這樣而已呀」。

另有網友認為，購票後1館、2館的展覽都可以看，CP值還是相當高，「南美館有兩館，當天的票就是不限次數，兩個館都能看」、「明明就還有一館的柯錫杰和蔡草如，二館的建築3年展、陳澄波和建城400年展可以看」、「那個票錢去看二樓的台灣早期畫家展就很值得」。