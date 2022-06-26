暑假愈趨接近，林口警分局針對轄內易違規路段強力出擊，由分局執勤員警會同市府環保局相關人員，針對轄區民眾常反映噪音車輛行駛路段，執行「環警聯合稽查」專案勤務，並針對違規改裝如變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等，依法告發處新台幣900元至9600元罰鍰，並責令其檢驗及改正。

林口分局兩天大執法，統計各類違規共告發24件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報市府環保局37件。(林口分局提供)

林口分局兩天大執法，統計各類違規共告發24件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報市府環保局37件。(林口分局提供)

另為遏止酒駕情事，維護市民用路安全，對於轄區聯外道路及易飲酒場所周邊店家鄰近路段規劃路檢點稽查酒駕行為，對於違規人絕不寬待！統計連續兩天取締件數，各類違規共告發24件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報市府環保局37件。

林口分局兩天大執法，統計各類違規共告發24件；另車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報市府環保局37件。(林口分局提供)

林口分局分局長陳忠龍呼籲，警方執法無假期，為遏止酒駕及改裝汽、機車等非法行為，保障用路人安全，駕駛人切勿以身試法，騎乘改裝車輛除為當地居民帶來噪音外，也將為自己帶來罰單及驗車麻煩；另酒後駕車加重處罰規定已於今年3月30日上路，飲宴無論是飲用酒類或食用含酒精成分的餐點等，如酒測值超標均將加重處罰，10年內累犯者更會公布姓名及照片。