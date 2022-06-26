台南市南區1名國小女童今(26)日上午8時許騎腳踏車經過文南路與建南路口時，突遭1名壯碩男子猛踹頭部一腳，女童母親上前制止也遭毆傷，莽漢遭制伏送警一查竟是現役憲兵。憲兵指揮部晚上聲明指出：臺南憲兵隊安姓下士酒後行為不檢事件，即刻將安員調離現職，並檢討重懲汰除。對此深表遺憾並嚴肅部隊紀律，確維軍譽。

對「莽漢路口踹飛女童！媽媽護女也被暴揍 現役軍人隨機打人遭逮」新聞，憲兵指揮部晚上緊急說明：

一、本部所屬臺南憲兵隊安姓下士，於111年6月26日休假期間，肇生酒後行為不檢事件，本部依「刑懲併行」原則，案發當日即刻將安員調離現職，並檢討重懲汰除。

二、對於所屬同仁發生酒後行為不檢行為，本部深表遺憾，將秉「毋枉毋縱」原則依法辦理，並持恆要求內部管理及軍法紀教育，以嚴肅部隊紀律，確維軍譽。

據了解，該名莽漢是25歲安姓職業憲兵，25日晚間放假逢友人聚會，一群人從26日凌晨徹夜喝酒續攤到上午8時許，散會後他原本打算搭計程車返家，中途還因不勝酒力跌倒，導致渾身受傷，行經文南路與建南路口時，早已爛醉失神的他，莫名出腳踹向正騎著腳踏車的陳姓女童。

陳女被襲擊失聲尖叫，陳母見狀上前制止也遭攻擊，幸好路人聞聲趕到，一群人將他制伏，陳母與女童遭隨機攻擊，嚇得驚魂未定「還以為小燈泡事件翻版」。

安男被大夥制伏後，透露身份竟是1名職業憲兵，警方到場後，見他已喝到爛醉如泥，將他帶回警所，直到回復神智，他才供稱已醉到完全不記得做了什麼，對犯案感到懊悔。全案依傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法將安男移送台南地檢署偵辦。