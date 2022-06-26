重機網紅疑似「翹孤輪」結束後，閃避不及臨停騎士，連人帶車撞上路樹後，送醫不治。（翻攝自臉書爆廢公社）

苗栗市經國路上日前發生一場重機車禍意外，送醫不治的閻姓重機騎士行車紀錄器畫面，也在網路上轉傳，畫面中可見閻男與一群車友同行，當帶頭的車友開始加速疑似「翹孤輪」後，則換閻男也開始加速，畫面移向天空，也疑似在「翹孤輪」，4秒後畫面回到前方路況，但再過1秒後，閻男直接撞上臨停路邊的騎士。

本月25日上午11時許，一群來自桃園的大型重機車隊，利用周末假日到苗栗車聚，重機車隊行經苗栗市經國路時，其中一位閻姓重機騎士不慎撞上臨停路旁騎士，由於衝擊力相當大，閻男連人帶車再衝撞路樹噴飛，重機受巨大撞擊後，當場斷成2截，閻男則送醫後不治，肇事原因由苗栗警分局調查中。

閻男的行車紀錄器奪命畫面也在網路轉傳，畫面中可見他與一群車友同行，此時，騎在最前方的白衣重機騎士開始加速後，疑似「翹孤輪」，之後則換閻男加速，可看見閻男行車紀錄器畫面移向天空，也疑似在「翹孤輪」，4秒之後，畫面移回可看見前方路況，但再1秒之後，閻男閃避不及，直接撞上臨停路邊的騎士倒地。

來自桃園的大型重機閻姓騎士，日前在苗栗市經國路撞及路旁停車及路樹，整部機車變成廢鐵。（報系資料照）