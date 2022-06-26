今天台灣射箭女團在世界盃法國巴黎站摘金，以5：1力退印度，女將雷千瑩、彭家楙和郭紫穎繼4月土耳其站摘下銅牌後再次繳出佳績，而今晚彭家楙接著於個人4強賽登場，她強碰里約奧運金牌南韓好手崔美善，她在最後一箭強勢拿下10分擊退對手，取得稍晚的金牌戰門票！

彭家楙4強賽的對手可不好惹，崔美善是里約奧運金牌得主，還在上一站世界盃光州站射下女單金牌，狀況非常好，這次為大會第5種子，不過彭家楙可沒有畏懼強敵，首局以29：29和對方打平，第二局首次射擊射出8分箭，但隨即用2發10分箭討回分數，再以28：28戰平。

第三局戰況仍激烈，彭家楙射出26分(8、9、9分)，崔美善射出27分，以4：2總比數領先，但彭家楙第四局射出28分(10、8、10分)勝崔美善26分，追到4：4進入第五局，而彭家楙這時有失水準連射2記8分，好在最後用10分彌補，以26：26繼續打平崔美善，加射階段崔美善射出9分，彭家楙頂住壓力飆出致勝10分箭，以6：5氣走對手。