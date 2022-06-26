民眾黨政策智庫於今（26日）於北科大集思會議中心舉行「居住正義的現實與實現」論壇，民眾黨主席柯文哲強調，「複雜的問題不要想要簡單的方式解決」，在實踐居住正義的路上，推動社會住宅、健全租屋市場，以及稅制的改革缺一不可，作為台灣首都，台北不只是模範，更是標竿，「讓民眾住在可以負擔、且溫馨的房子，是我對居住權的基本要求」。

論壇設計有三大主題，分別為「高房價與居住正義困境」、「稅制合理化改革」與「實現多元安居」，邀集長期關注居住正義課題的學家專家與民間團體代表，來共同探討當前的安居困境與解方，期盼通過問題的指認、共識的凝聚，改寫「炒房之島」的命運。

柯文哲於專題演講時指出，政治不要打高空，不要幻想一天可以改變這個國家。以社會興辦社會住宅為例，他表示，從開工、完工到出租至少要4年的時間，過去8年台北市以每年2500戶開工的速度，已推動了約2萬戶。目前全台灣的社會住宅存量為為0.21％，台北市政府在過去8年的努力下，社會住宅存量已從2014年的0.67％到今年結束前，預計達到1.23％，雖然離5％還有很長一段距離，但既然做了，就要堅持下去，不可半途而廢。

面對高房價與居住正義困境，曾任職台北市副市長的政治大學地政系退休教授張金鶚直言，住宅淪為炒作商品是房市亂象的根源，他強調居住是民生基本需求，應回歸居住本質，而非以賺錢為目的。政府有責任讓民眾買得安心、住的放心，不可讓房市淪為投機炒作的賭場。此外，張金鶚也提醒，提高生活品質才是都市更新的目的。

立委蔡壁如指出，過去這2年多來，民眾黨立院黨團便不斷向蔡英文政府喊話、提案，要修正和改革現有的「囤房稅」，「單一自住輕稅、囤房重稅、公益出租減稅」是台灣民眾黨對於房地產稅制改革的核心理念。

立委賴香伶指出，安居不應該只剩買房一途，改革租屋黑市、健全租屋市場與努力推動社會住宅都是實現多元安居的重要行動方案。在社會住宅的推動上，賴香伶表示，各地方政府都應學習柯文哲市長過去8年在台北市推動社會住宅的經驗與決心。