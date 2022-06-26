法國南特羽球挑戰賽今天（26日）進行最後決賽日，女單決賽由中華隊許玟琪、宋碩芸「網內互打」，兩人激戰70分鐘，第1種子許玟琪上演逆轉秀，20比22、21比18、21比11力克第8種子宋碩芸，贏得個人本季第4座冠軍；壓軸登場的男雙決賽，寶島組合蘇敬恒／葉宏蔚奮戰3局，19比21、21比17、21比16力退泰國組合查洛彭（Chaloempon Charoenkitamorn）／南塔卡恩（Nanthakarn Yordphaisong），為中華隊於本站賽事再添一冠。

許玟琪和宋碩芸各自隸屬中租、台電兩球團，雙方旗鼓相當，今年第一次全國排名賽、奧地利公開賽冠軍賽兩次對壘也都是大戰3局，這次再度過招，首局就10度分數平手並拚到「丟士」，宋碩芸最後連下3分、拿下一局。

第2局雙姝分數依舊緊咬，許玟琪在19比18小幅領先時連搶2分鎖定該局，也將比賽逼進第3局；經過兩局對抗，宋碩芸決勝局體力受到影響，許玟琪在最多領先13分保險下再度擁抱冠軍。

合庫女雙組合許雅晴／林琬清，則在女雙決賽22比24、17比21不敵第2種子丹麥組合芬妮伊普森（Julie Finne-Ipsen）／蘇蘿（Mai Surrow），許林配獲得亞軍。