味全龍26日以4比1擊敗富邦悍將，吉力吉撈・鞏冠在4局下被申皓瑋長傳觸殺在本壘前，讓龍隊少得1分，總教練葉君璋坦言他確實有犯錯，下來後教練團也有做提醒；鞏冠則表示，當下並未被捕手林琨笙的假動作騙到，是自己的跑壘失誤，「是自己要再積極一點。」

富邦在4局上追平，4局下鞏冠、林智勝接連敲出中外野安打，又因中外野手申皓瑋失誤形成無人出局二、三壘有人局面，張祐銘敲出中外野飛球出局，原本以為會形成高飛犧牲打，但三壘的鞏冠跑回本壘時沒有滑壘，被觸殺在本壘前，好在劉基鴻再補上適時一擊，打回龍隊超前分。

葉君璋賽後談到這次的跑壘，被問到是不是因為鞏冠被捕手假動作騙到？「有可能，但那不是問題，他應該更積極跑壘，因為比賽差1分就差滿多的，他跑到本壘時有放慢速度，這是我們最不想要看到的，這是他有犯一些錯。」

味全龍吉力吉撈・鞏冠在4局下未積極跑壘超觸殺在本壘前。（鄭任南攝）

回到休息室後教練就已經有提點鞏冠他問題所在，葉君璋笑著說：「教練有跟他講一下，還會繼續跟他講一下，多講幾下。」