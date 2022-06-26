今天台灣射箭女團在世界盃巴黎站摘金，以5：1力退印度，女將雷千瑩、彭家楙和郭紫穎繼4月土耳其站摘下銅牌後再次繳出佳績，而今晚彭家楙於個人4強賽擊退里約奧運金牌南韓崔美善，成功挺進金牌戰，可惜面對日本好手安久詩乃吞敗，無緣幫台灣拿下一日雙金。

First big win for Agu Utano 🇯🇵 in Paris! 🥇#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/v1m1JLpqTx — World Archery (@worldarchery) June 26, 2022

擊退強敵崔美善後彭家楙接著於金牌戰對上日本安久詩乃，前3局她一度取得4：2絕對領先，可惜最後被逆襲以4：6讓出勝利，不過銀牌仍舊入袋，這也是她生涯首面世界盃個人賽獎牌，更幫助台灣射箭隊在今天累積1金1銀的好成績。