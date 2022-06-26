美國國會在星期五通過最新的聯邦槍支改革法案，並且在隨後得到美國總統拜登(Joe Biden)的批准，新法案規定， 21歲以下槍支購買者，必須有完整的背景調查，同時鼓勵各州制定其他的輔助法律，以禁止無登記的槍支販運。

上周五，眾議院以234 票對 193 票通過了新的槍支管制法，這是民主黨220全體成員，加上14名共和黨人的支持，才能通過的新法案，它加強了對21 歲槍支購買者的背景調查，並提供數十億美元的心理健康服務，並防止被定罪的家庭施虐者，在五年內購買槍支。此外，該法案也計劃提供 7.5 億美元的款項，以激勵各州啟動危機干預計畫，打擊「借殼交易者」(straw purchasers)，並遏制槍支販運。所謂借殼交易者，是指會那些不被允許購買槍支的人，可以找人代購槍支，這個漏洞將被補上。

拜登表示，鑑於最近發生的一系列大規模槍擊事件，其中包括德州一所小學的 19 名學生和兩名教師被殺害，終於使美國社會對於管制槍支有了共識，但他認為該法律仍然沒有達到真正需要的標準，不過仍然是重要的進步。

拜登援引槍擊受害者家屬的話說：「受害者會希望我們做點什麼。今天我們總算做到了一部分。」

拜登特別感謝部分共和黨議員的支持，目前兩黨在國會的席次幾乎平分秋色，若沒有共和黨的罕見支持，法案是無法通過，他特別說「這具有歷史意義」。