來自泰國曼谷的女星李紫婷曾是「火箭少女」成員，2018年她從大陸選秀節目《創造101》脫穎而出，團體解散後則繼續留在大陸發展演藝事業；受疫情影響已2年沒回老家的她，近日花費約新台幣4萬元託運，想把愛犬從泰國接到大陸，沒想到她接機時迎來的卻接到冰冷的遺體，不禁哭喊：「我的狗狗到底發生了什麼？」；負責託運的泰航今(26日)發聲明解釋，但難獲網友諒解，引來一片撻伐聲。

李紫婷昨(25日)晚突然在微博上發文，透露自己長期與愛犬Melody分隔兩地，已長達兩年沒見到愛犬，因此她花了1萬多人民幣（約新台幣4萬多元），要將愛犬從泰國接到大陸一同陪伴，沒想到滿心期待準備迎接愛犬的她，到機場接機時等到的卻是冰冷的屍體，讓她心痛又崩潰地哭訴：「我是震驚得全身在抖，我的狗狗到底發生了什麼？」；網友們看到後也立即跳出來安慰，並紛紛點名航空公司盡快給個交代。

李紫婷在發文控訴航空公司託運失職前，先跟寶貝愛犬做了一番感性告別。（圖／取自李紫婷微博）

李紫婷託運的愛犬意外死亡的消息引來網民憤慨，短短1天轉發數達2.8萬。（圖／取自李紫婷微博）

李紫婷希望能盡快查出狗狗死亡的原因，但遲遲未能獲得準確答覆：「聯繫不上泰航公司，本地航空公司也在互相推諉，我們看到的是狗狗和貨物一起，經歷高溫運送，沒有人可以給我準確答覆，狗狗也不能出來進行進一步檢查。經歷過一天，懇請泰航公司與東航公司給我一個結果！」

李紫婷原本開心到機場接機愛犬Melody，沒想到迎來的竟是愛犬的屍體。（圖／取自李紫婷微博）

泰國航空今(26日)終於在官方微博回應李紫婷愛犬死亡一事表示：「對於6月24日曼谷-上海貨運航班的狗狗託運事件，我們注意到了一些網友的關注和質疑。請相信我們一直和大家一樣，珍愛和珍惜每一條可愛的小生命。我司貨運部門正在全面調查事件經過和每一個運輸環節，將儘快給事主提供調查的結果，並按照規定處理好相關事宜。」；但網友難以接受這種官樣文章，爆氣炸鍋留言怒轟：「別再踢皮球了」、「這要不是鬧大了還裝死呢」、「和我們一樣？我們可不會把狗狗和貨物一樣扔進高溫貨艙」、「請盡快調查事件原因，給狗主人一個交代」。