外交部長吳釗燮接受外媒訪問。（外交部提供）

外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，近來中國外交部宣稱台海非國際水域的言論充滿挑釁、威脅，中國對外遂行「戰狼外交」，意圖實現其區域霸權的野心。為此，美國、日本及歐洲各國都已提出該國版本印太戰略，以派遣軍艦穿越相關區域等作為，實踐航行自由。

吳釗燮日前接受印尼「時代媒體集團」視訊專訪，與編輯主任M. Reza Maulana及資深經濟主編Efri Ucok Ritonga就台灣因應中國軍事威脅、台灣與印尼雙邊關係發展等議題進行深入訪談。專訪內容今天在印尼「時代日報」(Koran Tempo)網站刊出。

吳釗燮表示，中國從未停止對台灣打壓，近年來頻繁派遣軍機艦繞台，以及打壓我國國際生存空間。近來中國外交部宣稱台灣海峽非國際水域的言論充滿挑釁、威脅且製造區域不穩定性。

他譴責中國對外遂行「戰狼外交」，意圖實現其區域霸權的野心，包括在柬埔寨雲壤擴建海軍基地，以及與索羅門群島簽署安全協定等，均已引起國際社會高度關注。

為維持自由、開放的印太地區，吳釗燮指出，美國、日本、澳洲、歐盟，以及如德國、荷蘭、法國、英國等歐洲國家，皆提出該國版本的印太戰略，更以派遣軍艦穿越相關區域等作為，實踐航行自由，彰顯對區域和平穩定的重視。

他強調，中國從未統治過台灣，台灣擁有民選政府，發行自己的貨幣，維持現狀是我國一貫政策。台灣深刻瞭解示弱將招致侵略，為因應中國軍事威脅，台灣積極提升國防實力、發展不對稱戰力並強化全民動員能量。同時，台灣尋求理念相近國家的支持，國際社會也對我國展現前所未有的支持。

吳釗燮說明，近年來越來越多國家在國際場域上重申台海和平與穩定的重要性，包括日前在新加坡舉行的「香格里拉對話」，顯見國際社會對台海和平與穩定的重視。台灣也努力對國際社會作出貢獻，充分展現台灣是世界一股良善的力量。最重要的，是台灣人民展現自我防衛的決心，強烈捍衛我們的生存、主權，以及民主自由的生活。

至於台印尼雙邊關係發展，他說，印尼在對外關係上向來主張獨立自主的外交政策，並致力維持東協中心性。台灣尊重印尼的外交政策，盼與印尼在貿易投資、醫療服務及農業等議題持續深化合作。

印尼「時代媒體集團」創立於2001年，為家喻戶曉的全國性媒體，該集團旗下的「時代日報」自2021年起全面採數位發行。